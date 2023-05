Ludopatia: ciclo di incontri online

Una serie di incontri online sulle problematiche causate dal gioco d’azzardo sul web e dall’abuso di videogiochi e social media. ‘A-Social Space’, declinato per genitori e insegnanti, prosegue con due incontri per i genitori e tre per gli insegnanti. Per mamme e papà si riparte il 15 maggio con Michele Marangi. Il ciclo si chiuderà il 29 maggio sempre con Marangi. Saranno tre anche gli incontri online rivolti agli insegnanti. Sarà la consapevolezza digitale il filo conduttore degli appuntamenti che si svolgeranno dalle 14.30 alle 16.30 il 12 maggio con Marangi su ‘Inquadrare il digitale in una prospettiva di Media Education e di convergenza con il curriculum scolastico’, il 23 maggio con Giuseppe Masengo su ‘Le potenzialità generative dei videogiochi, tra narrazioni, immaginari e community’, infine il 30 maggio chiuderà Emanuel Pellegrini, videomaker e formatore. Gli eventi sono gratuiti ma con prenotazione obbligatoria alla mail [email protected]