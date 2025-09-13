Ludovica Amati brilla a XFactor. Con "Chorizo" accende la Romagna

Un po’ di Romagna si è fatta spazio nella prima puntata di XFactor. Sul palco delle audition è arrivata Ludovica Amati, giovane cantautrice di Novafeltria, che con il suo inedito Chorizo ha conquistato il pubblico e diviso i quattro giudici, Francesco Gabbani, Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia; terminando però la sua avventura davanti a tre ’no’, venendo eliminata dal programma. Il brano, andato in onda giovedì sera, è un mix tra rap e sonorità latine, gioca sull’assonanza tra il termine spagnolo chorizo (salsiccia) e l’italiano ’c’ho riso’. Una trovata ironica per raccontare la storia di un ex che non si è comportato bene. "È dedicata a una persona un po’ bastarda – ha spiegato Ludovica prima di esibirsi –. Mi sono voluta vendicare, un po’ come faceva Dante, che metteva all’Inferno chi gli stava antipatico. Io faccio la stessa cosa, ma con le canzoni"

Sul palco, con una giacca dai colori sgargianti che richiamavano l’America Latina, Ludovica si è scatenata tra barre rap e un ritornello accattivante. L’impatto non è passato inosservato: applausi dal pubblico e discussioni tra i giudici. "Non so cosa penserebbe Dante – ha detto Gabbani sorridendo –. Ma di sicuro non vorrei essere un tuo ex". È stato lui l’unico a premiare la giovane riminese con un sì convinto. Jake La Furia, invece, ha sottolineato la forza del pezzo ma con una riserva. "Funziona, ha potenziale virale, ma non è da X Factor. È più da piattaforme online". Sulla stessa linea Paola Iezzi e Achille Lauro, che hanno preferito non darle fiducia. Tre no contro un sì: il regolamento non le ha permesso di proseguire.

Nonostante lo stop, l’impatto televisivo di Ludovica è stato notevole. Sui social la sua esibizione è stata tra le più commentate. Chorizo è andata in onda a sorpresa. "Non pensavo di finire in onda – ha spiegato la cantante –, vedermi in tv è stata una vera sorpresa. La canzone era dedicata a un ex fidanzato che se la tirava parecchio, ma in fondo era una piccola persona, dentro e fuori". Il percorso a XFactor si è fermato alle audizioni, ma il talento e la personalità di Ludovica Amati hanno già lasciato il segno.

Federico Tommasini