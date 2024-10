Ludovico Einaudi ‘sposa’ Rimini Classica

Una nuova e importante collaborazione porterà l’Ensemble d’archi Rimini Classica in una tournée europea con il celebre compositore e pianista Ludovico Einaudi. Sul palco anche il violinista e pluristrumentista riminese Federico Mecozzi, che da tanti anni affianca il celebre pianista. Si parte domani dall’auditorium ‘Giovanni Agnelli’ di Torino per poi proseguire in altre importanti sale da concerto d’Europa, come il teatro Liceu di Barcellona, il Concertgebouw di Amsterdam, la Philarmonie di Berlino e il Palladium di Londra, dove le note di Einaudi echeggeranno con i suoi brani di grande successo, ma anche con quelli tratti dall’album The summer portraits atteso in gennaio. Com’è nata questa collaborazione? "Con Federico ci conosciamo da quand’era bambino – racconta Aldo Zangheri, responsabile e direttore artistico di Rimini Classica –, abbiamo suonato tante volte assieme e anche due anni fa a San Fortunato per il suo matrimonio. Era presente Einaudi che ha eseguito un pezzo con noi. Ci ha ascoltati, gli siamo piaciuti e da lì è nato tutto Per noi questo tour è un grande onore. Ci fa tanto piacere, perché tra l’altro porteremo in giro per l’Europa, e non solo, il nome di Rimini, dandogli lustro. Partiamo da Torino, per poi proseguire con due concerti al teatro Verdi di Firenze e con altri quindici al teatro Dal Verme di Milano. Quindi nella prima parte del tour andremo a Barcellona e a Madrid, poi a Londra, Parigi, Bruxelles, Berlino e Monaco, palcoscenici che tutti noi musicisti sognavamo da bambini, perché quei luoghi sono come Wimbledon per un tennista. Ora quel sogno per noi si è realizzato. Proviamo intanto con Federico che è stato il nostro mentore".

Aggiunge Zangheri: "Siamo entusiasti di lavorare con Ludovico, la sua musica ha una profondità e una bellezza che si sposano perfettamente col nostro stile. Non vediamo l’ora di iniziare. Il concerto è strumentale, Mecozzi sarà il violino solista dell’orchestra, ma suonerà anche la chitarra, Einaudi come sempre sarà al pianoforte, si aggiungono il violoncellista Redi Hasa e una sezione ritmica con basso, percussioni e tastiere. Sul palco dodici strumentisti in tutto, formazione che mi dicono sia la più corposa che abbia mai avuto Einaudi". Musicista che, con le sue composizioni evocative e minimaliste, ha conquistato il cuore di milioni di ascoltatori in tutto il mondo. La sua musica, che spazia tra classica, pop e ambient, si fonde perfettamente con quella versatile e dinamica di Rimini Classica, che va dal jazz ai classici, fino al pop, al rock con tocco moderno ed innovativo.

Nives Concolino