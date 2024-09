L’ufficio turistico di Coriano cambia e diventa digitale

Dalle informazioni turistiche al Centro di interpretazione del paesaggio (Cip). L’evoluzione dell’ufficio della Pro loco di Coriano in piazza Mazzini, dove ha sede il Comune, avviene con un investimento di 30mila euro essendo risultato secondo in graduatoria al bando del Gal Valli Marecchia e Conca. Per scoprire offerte e bellezze del territorio basta entrare nel nuovo ufficio o accedere al portale Salute Viaggiatore. "Un luogo all’avanguardia dotato di strumenti tecnologici di facile accesso" dice l’assessore Anna Pazzaglia.