L’ufficio turistico riapre in tempo per Pasqua: a gestirlo (per due mesi) una società di Villa

L’ufficio di accoglienza turistica era chiuso. Il bando per trovare il nuovo gestore scadrà il 15 aprile. Verucchio rischiava di festeggiare la Pasqua senza ufficio Iatnell’uovo. E invece, in attesa del nuovo gestore, lo Iat ha riaperto. Il servizio ritorna in presenza ogni fine settimana in una nuova sede, in Municipio, e sarà operativo 7 giorni su 7 per informazioni e prenotazioni via telefono e mail. A gestire temporaneamente (per almeno i prosimi due mesi) l’ufficio turistico è I Feel Good - Travel, la società di Villa Verucchio specializzata in marketing del territorio. "Purtroppo il precedente gestore ci ha comunicato di non riuscire a garantire più una gestione in proroga – spiegano la sindaca Stefania Sabba e l’assessore al turismo Linda Piva - Ringraziamo I Feel Good e gli uffici per aver predisposto la provvisoria gestione dello Iat, che torna così operativo, pronto per Pasqua e i ponti di aprile e maggio, e con il paese già preso d’assalto da tanti cicloturisti".

I residenti storcevano il naso alla notizia dello Iat chiuso. "Domani è Pasqua e solitamente a Verucchio arrivano molti turisti, e l’ufficio Iat chiuso? – ha attaccato Giorgio Beccari – Non è un bel biglietto da visita per il paese". La soluzione temporanea è stata trovata, poi da lunedì 5 giugno lo Iat tornerà nella sede storica di piazza Malatesta". Il bando per il nuovo gestore è aperto fino al 15 aprile, apertura delle buste il 17 aprile. L’importo per la concessione del servizio è stimato in 192.500 euro.

m.c.