Luglio e agosto in rosso per la Regina

Dopo una stagione tra luci e ombre, segnata dal ritornello degli hotel semivuoti e degli ombrelloni chiusi, sono arrivati in questi giorni i dati diffusi dalla Regione sull’andamento turistico dei primi otto mesi del 2025. Numeri che, per i comuni balneari riminesi, raccontano un’estate complicata e con il segno meno davanti. E Cattolica non fa eccezione.

Per la Regina dell’Adriatico la variazione sull’anno precedente segna un calo del 2,1 % nei pernottamenti complessivi e un - 3 % nel numero complessivo di turisti. "Quella dei meno davanti alle presenze è una questione nazionale – spiega l’assessora comunale al Turismo Elisabetta Bartolucci –, non solo di Cattolica". Le perdite maggiori si sono concentrate nei mesi centrali, con un - 3,4 % a luglio e un più contenuto -2,7% ad agosto, quando la stagione avrebbe dovuto esprimere invece il suo massimo potenziale. "Luglio non è andato benissimo anche a causa del maltempo, agosto invece un po’ meglio – riprende Bartolucci –. Non è tanto un problema causato dall’amministrazione, ma un sistema intero che va ristrutturato".

Analizzando i dati mese per mese emerge un quadro più sfaccettato. La primavera è stata discreta, trainata dal solito mese di maggio, grazie agli eventi sportivi, che ha fatto registrare un aumento del 14% sui pernottamenti rispetto al 2024. Giugno si è mantenuto sostanzialmente stabile, mentre marzo ha rappresentato un vero passo indietro, con oltre la metà delle prenotazioni perse. Nel cuore dell’estate, il copione si ripete: netto calo dei turisti italiani, meno 8,5 per cento a luglio e meno 1,3 per cento in agosto, parzialmente compensato da una buona ripresa degli stranieri, in crescita del 2,7 per cento nel mese clou dell’estate. "C’è stata una crescita del turismo internazionale grazie ai voli dell’aeroporto di Rimini – dice l’assessora –. Per quanto riguarda il turismo italiano, invece, abbiamo vacillato un po’ di più in estate, complice anche 4 weekend a luglio di cattivo tempo".

Il bilancio complessivo parla di oltre 284 mila arrivi e più di un milione di pernottamenti tra gennaio e agosto. Numeri importanti, ma che segnano comunque un arretramento rispetto al 2024. "L’attenzione ora deve essere rivolta alla destagionalizzazione, aprendoci su nuovi periodi turistici anche a fronte dei cambiamenti climatici".

Federico Tommasini