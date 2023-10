Luglio e agosto in rosso per gli hotel: "Torniamo a investire sull’estate"

"Dobbiamo tornare a investire sulla stagionalità", dice convinto Claudio Montanari, referente dell’Osservatorio ’Luigino Montanari’. Che, anche quest’anno, ha raccolto i questionari compilati dagli associati a Federalberghi. Sono stati ben 140 a rispondere, un record se si pensa ai 110-120 degli anni passati a fronte dei 376 hotel attivi in città. Il giudizio sulla stagione appena terminata non è positivo. Rispetto all’estate del 2022, il 37% dice che "è andata peggio o molto peggio". Tuttavia per un 30% è andata come l’anno precedente e un 33% si ritiene addirittura soddisfatto. Rimane il fatto che per il 64% c’è stato un evidente calo di presenze che ha colpito la maggior parte degli hotel con percentuali comprese tra l’1 e il 15%, e una buona parte ammette di avere avuto un tracollo con camere vuote e presenze in diminuzione tra il 15 e il 25%.

C’era da aspettarselo dopo le difficoltà in avvio di stagione, con il maltempo e l’alluvione in Romagna in maggio, e la comunicazione che non è riuscita a presentare una riviera comunque attiva e aperta. L’alluvione non è stata la principale criticità rilevata dagli hotel. Dalle risposte la prima causa risulta essere "la riduzione del potere d’acquisto dei consumatori". Tant’è che a fronte di un maggio impalpabile e di un giugno che ha risentito in modo forte dell’alluvione, le maggiori criticità si sono avute la prima metà di agosto. È proprio questo il periodo con il maggior calo di presenze turistiche secondo gli associati. Il primo segmento di mercato a risentire della crisi è stato quello degli italiani. Stando al solo comparto alberghiero, i pernottamenti in luglio e agosto sono da sprofondo rosso con, rispettivamente, -10,2 in luglio e -6,8 in agosto (dannni contenuti grazie all’andamento positivo nella seconda metà del mese). Ma se si guarda al 2019, l’ultimo anno pre-Covid, luglio ha fatto segnare -14,4% e agosto -15,7%. Molto più di un campanello di allarme.

"Per molti anni abbiamo puntato a destagionalizzare – prosegue Montanari – Ma cuesti dati ci mostrano che dobbiamo tornare a puntare sull’estate. Nemmeno il mese di agosto lo si può dare più per scontato". Il caldo anomalo della fine dell’estate ha risollevato il morale per chi è rimasto aperto. A settembre presenze in aumento del 4% e arrivi cresciuti addirittura del 13,9%. Ma la crisi che stanno attraversando le famiglie italiane deve far riflettere sulle politiche da attuare. I principali mercati turistici di Riccione sono la Lombardia e l’Emilia Romagna che quest’anno hanno segnato flessioni importanti, pari rispettivamente a -8,9% e -7,5%. L’aumento di tedeschi, pugliesi, laziali, toscani e campani non compensa i turisti persi al nord. Si salva il bacino di Trento e Bolzano. Soffre meno l’extralberghiero, il che significa affittacamere, villaggi turistici e camping. Luglio e agosto hanno segnato risultati positivi con +6% e +13,3%. A settembre addirittura +15%. Per queste attività l’anno segna +4% rispetto al 2022 e +30,4% sul 2019.

Tornando agli albergatori, il primo problema nella gestione delle strutture è stato il caro prezzi. L’aumento dei costi è diventato la prima voce critica nella gestione degli alberghi, prima ancora della mancanza di personale che resta un problema molto sentito. Di conseguenza sono aumentati i prezzi delle camere, con rincari entro il 5% nel 51% dei casi, tra il 6 e il 10% nel 40% delle risposte ricevute.

Andrea Oliva