"Luglio in calo? Bellaria ha retto il colpo"

"Si rafforza il trend positivo del turismo familiare, e quello del turismo estero, che potenzieremo ulteriormente in termini di promozione. Nonostante un’estate difficile, il risultato dei dati statistici di luglio e dei primi sette mesi dell’anno ci premia". Così il sindaco Filippo Giorgetti a commento dei recenti dati dell’Istat. Dove Bellaria Igea Marina a luglio perde il 10% di arrivi ma resta sostanzialmente stabile come pernottamenti (alias presenze): "quelli che fanno fatturato", sottolinea Giorgetti: -0,8 per cento sul luglio 2023. Nei primi sette mesi la città di Panzini tocca gli 1,2 milioni di presenze (+3,3 per cento sul 2023 e -4,4 per cento sul 2019). "Molto meglio di Cattolica – continua il sindaco – che come target consideriamo il nostro diretto competitor. Non che ci faccia piacere naturalmen te il calo dei ’rivali’, ma certamente si conferma l’efficacia del nostro lavoro di programmazione e promozione". "Dopo Riccione – continua – siamo la località più vicina al 2019, ultimo anno pre Covid. Credo che a fine anno supereremo i due mlioni di presenze, che è e resta il nostro obiettivo. Cresce anche la forbice tra arrivi a pernottamenti, rispetto ad altre località vicine: vuol dire che la vacanza qui non è mordi e fuggi, non è un consumo rapido in 2-3 giorni, dove magare ’fare casino’. Non è ’mala movida’.

Noi viaggiamo sui sei giorni di media di soggiorno, un risultato già molto buono e sopra la media provinciale, e intendiamo lavorare per rafforzare questo trend. Così come lavoreremo ulteriormente sul fronte del del turismo estero, che pesa per il 22,7 per cento sul totale dei nostri vacanzieri (la città è seconda solo a Rimini, che vanta il 35,8 per cento ma target di vacanzieri differente, ndr): anche quello intendiamo rafforzarlo con ulteriori interventi e invesstimenti sulla promozione".

Mario Gradara