Luglio, ripartono le prenotazioni "Il sole tira più della Notte Rosa"

Click, l’estate è accesa. Luglio porta una ventata di presenze a Rimini con numeri più alti rispetto al precedente fine settimana che, tra l’altro, era sostenuto dagli eventi della Notte Rosa. In questi giorni sono in corso eventi più di nicchia come il ’Riminicomix’ e Cartoon Club. Navigando sui principali siti di aggregazione di strutture ricettive, alle 17.30 di ieri, risultavano occupati l’87% dei posti letto disponibili. Qual è il polso degli albergatori? "Il weekend va bene, a soffrire sono i primi giorni della settima, ma ora anche lì qualcosa si muove – spiega Giovanni Conti dal Waldorf a Marina Centro –. Alcuni stranieri non stanno tornando perchè con la riapertura del mercato dei viaggi vanno su altre mete. Gli eventi aiutano anche se solitamente questi appuntamenti, dalla ginnastica al fumetto, non riguardano la nostra clientela. Ma ben vengano".

Un mestiere, quello turistico, in costante evoluzione, con scenari che variano all’improvviso. "Gli eventi aiutano ma è il bel tempo a portare presenze: quando arriva il caldo la gente nelle città non ci sta. Questo fine settimana è sicuramente più caldo – dice Daniele Bilancioni dell’Hotel Doge di Torre Pedrera –. La maggior parte della mia clientela viene qui per il mare". Luglio come mese di assestamento, "dopo le sofferenze di maggio e giugno, siamo in linea con il nostro trend. La Notte Rosa e Riminicomix sono buoni appuntamenti, però chi prenota per tutta la settimana lo fa per il mare", aggiunge Marina Lappi dall’Hotel Life di Viserbella.

"Siamo quasi pieni, poche camere vuote su 62. Luglio è partito debole, ma si sta riprendendo. Alla fine saremo vicini al risultato del 2022 che è andato molto bene – commenta Antonio Salvatori di Villa Rosa Riviera a Rimini –. Con gli eventi le persone arrivano ma dipende da quanti sono turisti. Ho un hotel anche a Lugano e anche lì, luglio, è partito così". Un turismo che vede molte famiglie che preferiscono formule a pacchetto, questa potrebbe essere una carta vincente? Corrado Della Vista di Eurhotel di Miramare dice la sua. "Siamo sul 90% di camere occupate, il primo fine settimana di luglio forse ne avevamo qualcuna libera in più. Il tutto incluso è forse quello che piace di più alle famiglie perchè sanno già quanto spenderanno e sono tranquilli, specie quest’anno. Su alcuni appuntamenti, come la Notte Rosa, forse è importante coinvolgere di più i comitati turistici".

Francesco Pierucci