L’ultima commedia de ‘La Sgrignarela’

Ultimo appuntamento per ridere e aiutare chi ne ha bisogno. Torna venerdì alle 20,30 alla Granturismo in piazzale Ceccarini, ‘La Sgrignarèla’. La rassegna di commedie dialettali curata da Famija Arciunesa per l’ultimo appuntamento propone la compagnia teatrale La Carovana che presenterà la commedia in tre atti di Pier Paolo Gabrielli dal titolo ‘E vedve allegre’. La storica filodrammatica fondata nel 1987 da un gruppo di appassionati porterà sul palco una divertente commedia dialettale che racconta le vicende di un vedovo allegro. Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza.