L’ultima fermata del degrado "Spacciatori e balordi a tutte le ore"

C’è chi a Borgo Marina, proprio sul limitare del sottopassaggio che porta al mare, li chiama i "duecento metri dell’orrore" quelli che dal ristorante Artrov portano alla stazione e ritorno. Su ambo i lati della carreggiata. Si guardano l’un con l’altro il ristorante di Riccardo e il figlio Alberto Bianchini e il negozio di telefonia e fotografia Brocchi, di Paola Migani. Ed entrambi, separati dal piazzale Cesare Battisti, resistono: "Le nostre attività sono presidi di legalità in una via del degrado". Non va per il sottile nel scegliere le parole Riccardo Bianchini, ristoratore di lungo corso che ne ha viste tante e che eppure si riesce a stupire nel vedere: "Una situazione che con l’arrivo dell’estate diventa sempre peggio". Non a caso è dei giorni scorsi la tentata rapina all’ora di cena proprio all’Artrov, il locale nato dalle ceneri del controverso ’Terminator’ e che resta a combattere da baluardo di ristorazione l’avanzare del degrado.

"C’è da dire – attacca Bianchini – che le forze dell’ordine ci sono e in misura notevole. Non a caso anche uno dei due ladri che hanno cercato di rubarci la cassa e hanno aggredito mio figlio l’altra sera è stato immediatamente catturato grazie alla presenza nelle vicinanze di Esercito e polizia. Ma in molti casi queste stesse persone che vengono arrestate, tornano libere dopo poco e te le ritrovi sulla porta di ingresso con anche il timore di ritorsioni". In generale la sensazione è "quella di una insicurezza imperante. Dalla stazione al sottopassaggio il giardino viene utilizzato come latrina dai moltissimi spacciatori che guardano ai cespugli e vedono sicuri depositi per le bustine di ’polvere’ che spacciano. Per non parlare delle batterie di borseggiatori che aspettano alle fermate degli autobus, salgono, fanno due fermate e tornano al loro posto. Dopo appena il tempo di fare razzia di telefoni dalle tasche dei turisti".

Ed è seguendo la scia dei telefoni rubati che si arriva dall’altro lato della strada, dove al negozio di telefonia Brocchi "quotidianamente entrano dei ragazzotti di origine straniera che cercano di rifilarmi o chiedono di attivargli cellulari palesemente rubati – così la titolare Paola Migani –. Io stessa qualche giorno prima del furto all’Artrov sono stata aggredita. Qui la situazione è insostenibile e c’è chi chiude più di un occhio nel lasciare che il degrado prenda piede senza freni". Non solo microcriminalità, ma anche "sporcizia in ogni angolo", accordano le voci Bianchini e Migani. "Bande di giovani ed extracomunitari avvezzi a questo tipo di attività iniziano a trafficare in zona già dal mattino alle 6.30. E se pensiamo che nei weekend finiscono ad alba inoltrata...", praticamente è un via vai ’h24’. "E per quanto ci siano forze dell’ordine appunto – conclude Bianchini – non riescono mai a pareggiare il numero di sbandati in zona".

