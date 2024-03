L’ultimo album di Remo Anzovino

Remo Anzovino, uno dei massimi esponenti della musica strumentale italiana, torna a Rimini. Si esibirà oggi alle 17 al Teatro degli Atti, in via Cairoli, 42. Tra i più originali ed eclettici interpreti del nostro tempo, il compositore e pianista presenterà Don’t Forget to Fly, l’ultimo disco, sesto di studio e il primo completamente piano solo della sua carriera. Sarà un viaggio tra le mille possibilità espressive e stilistiche del pianoforte. L’album è entrato in poche ore nelle principali playlist mondiali di musica classica e ha conquistato la vetta della classifica Fimi come album strumentale più venduto in Italia.