CronacaL’ultimo ballo alla ex Fornace
22 ago 2025
Aldo Di Tommaso
Cronaca
L’ultimo ballo alla ex Fornace

Ultima notte, luci accese e sorrisi in pista: la Fornace in Festa questa sera chiuderà il sipario su un’edizione che...

Festa alla ex Fornace Vannoni

Festa alla ex Fornace Vannoni

Ultima notte, luci accese e sorrisi in pista: la Fornace in Festa questa sera chiuderà il sipario su un’edizione che ha riportato vita e futuro agli spazi dell’ex Fornace Vannoni, a Igea Marina, simbolo di una riqualificazione che unisce memoria e modernità. Da due estati a questa parte, il luogo è tornato ad essere crocevia di giovani, famiglie e turisti, capace di radunare fino a 1500 presenze a serata, con arrivi anche da San Marino. Un successo che non si misura solo nei numeri, ma nell’energia contagiosa che si respira tra tavolate, risate e la voglia di ballare: dalle note di Romagna mia fino al ritmo travolgente di Danza Kuduro, perché qui il divertimento è senza età e senza confini.

"Abbiamo voluto superare la logica della discoteca classica – spiega Daniele De Donatis, ideatore del format – niente cantanti, cubiste o spettacoli costruiti, ma semplicemente ragazzi e ragazze con il desiderio di stare insieme". Un messaggio semplice e forte, capace di trasformarsi in esperienza condivisa: si cena sotto le stelle, si brinda con gli amici, si danza fino a tarda notte. "L’obiettivo? Favorire la socializzazione dei giovani nel modo più genuino, ovvero stando insieme all’aperto" racconta ancora De Donatis. Accanto all’organizzazione, la collaborazione di realtà come Fata Roba, Io e Te e Fuori Luogo, segno di un tessuto associativo che crede nell’innovazione e nei giovani. L’Amministrazione comunale ha sostenuto l’iniziativa, che già guarda avanti. "Fino ad ora abbiamo fatto tariffe speciali per turisti, ingressi gratuiti per dipendenti degli alberghi e over 30 – sottolinea De Donatis – . Un modello di divertimento che vorremmo si allargasse nel territorio". La Fornace, insomma, non è solo festa: è una comunità che cresce, che canta all’unisono e che ha già voglia di ritrovarsi.

a.d.t.

