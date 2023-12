L’ultimo bilancio di Alice Parma: "Tasse invariate anche nel 2024"

Tasse invariate nel 2024 a Santarcangelo. Domani in consiglio la giunta di Alice Parma presenterà la nuova manovra finanziaria. Sarà l’ultimo bilancio di questa amministrazione, prima delle elezioni di giugno. "È un bilancio che anche quest’anno, così come è stato negli ultimi dieci – osservano la sindaca Alice Parma (foto) e l’assessore Emanuele Zangoli – basa le sue fondamenta sui principi dell’equità e dell’uguaglianza e li declina, da un lato, con un grande investimento nei servizi alla persona, dall’altro nel mantenimento costante delle imposte comunali, rimaste sempre invariate nonostante gli incrementi dei costi e i periodi di difficoltà". Resta invariata quindi la pressione fiscale, confermata la soglia di esenzione dell’addizionale Irpef fino a 15mila euro di reddito. Soglia "che di fatto esclude dal pagamento dell’addizionale Irpef circa il 45% dei contribuenti santarcangiolesi", ovvero 7.450 su un totale di 16.666. A questa misura "si aggiungono quelle di riduzione ed esenzione del pagamento della tassa rifiuti, riservate ai nuclei familiari fragili, con un contributo complessivo che sfiora gli 80mila euro".

Nel bilancio del 2024 sono previsti investimenti per 2 milioni e 900mila euro – circa il 15% della spesa corrente totale – per scuola, sport, politiche giovanili. Soldi che serviranno a finanziare il trasporto scolastico, il sostegno agli alunni disabili e altre attività, tra cui i progetti partecipativi per ragazzi e ragazze e i contributi per chi fa sport. A questi fondi si aggiungono quelli ulteriormente stanziati dall’Unione dei Comuni della Valmarecchia per i servizi sociali. Per quanto riguarda i lavori pubblici, "proseguirà la ricerca di contributi e finanziamenti da altri enti che, insieme ai fondi Pnrr, hanno permesso e permetteranno di realizzare interventi che cambiano il volto di Santarcangelo, nel segno della rigenerazione urbana, della valorizzazione del patrimonio storico, culturale e architettonico, della sostenibilità e della salvaguardia del territorio". Il Comune ricorda che "a fronte di opere per un totale di quasi 1 5milioni di euro – tra quelle concluse di recente, in corso o di prossima realizzazione – il tasso di indebitamento dell’ente è rimasto costante nel corso degli ultimi anni, grazie ai vari finanziamenti ottenuti".