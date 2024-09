L’ultimo dei conquistatori: "A 91 anni scendo in spiaggia ogni giorno"

A 91 anni compiuti ancora non demorde e percorre chilometri di spiaggia, ogni giorno, vestendo i panni del conquistatore. Il bellariese Michele ‘Duilio’ Rinald è colui che un tempo si sarebbe definito playboy gentiluomo. "Ho iniziato a conquistare cuori a 16 anni – dice Duilio – Oggi barcollo un po’, ma non mollo. Scendo in spiaggia ogni mattina". Con la sua simpatia, armato di cordate, reti e altri sistemi simpatici, da anni macina km di litorale romagnolo, per socializzare e comunicare con turiste italiane e straniere. Pluripremiato con targhe e riconoscimenti, i proprietari degli stabilimenti balneari non vedono l’ora che Rinaldi ogni giorno passi dal loro stabilimento: "In fondo è un mattatore e molto gentile. È l’ultimo dei conquistatori, ha un romanticismo d’altri tempi e fa anche tantissima promozione turistica". Rinaldi afferma: "Quello che faccio mi diverte. Io single? Lo sono per scelta e lungo tutta la mia vita mi sono arricchito di esperienze e conoscenze".