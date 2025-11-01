L’ultimo saluto a Evan. Andrea Delogu in silenzio per la morte del fratello: "Devastata dal dolore"

di Francesco Zuppiroli

China sul ciglio della terra smossa. Gli occhi guardano verso il feretro bianco. Non vedono niente. Lucidi e gonfi di un dolore lancinante, sordo e beffardo come solo il destino di una vita spezzata improvvisamente ad appena 18 anni può lasciare nel cuore di chi resta. Della conduttrice televisiva Andrea Delogu, mentre in un minuto tutto suo ieri si è accovacciata per l’ultimo saluto al fratellino Evan Oscar. Il giovane 18enne, figlio di Walter e di mamma Livia Avram, scomparso mercoledì pomeriggio a Bellaria dopo un incidente con la moto. Ed è stato proprio il volto di Evan Delogu, sorridente, con i lunghi capelli fluenti sul viso e posto accanto a un cuore di rose bianche, quello che ieri pomeriggio al cimitero di Bellaria ha calamitato mezzo migliaio di persone accorse per il funerale celebrato con rito ortodosso.

Circa 500 persone i cui volti cupi, rigati dalle lacrime che indistintamente attraversavano le guance come fiumi in una terra di dolore, ieri si sono stretti nelle mani per la disperazione di aver perso un amico, un fratello, un figlio. Ed è stato con una processione lenta: una litania di corpi foschi come il cielo che oscurava Bellaria ieri, che alle 15 in punto è iniziata la cerimonia fuori dalla camera mortuaria del cimitero. Lì dove Andrea Delogu, il papà Walter e la mamma di Evan, Livia, si sono stretti in un abbraccio, circondati dal capannello di parenti e amici tra cui anche alcuni volti dello spettacolo come l’attore e modello Luigi Bruno, ex fidanzato di Andrea Delogu, e Nikita Perotti, ballerino e partner di Andrea a ’Ballando con le Stelle’. Cuori vicini, anime prigioniere di una morsa di dolore scandito dai singhiozzi della mamma di Evan Delogu, che come pugni allo stomaco sconquassavano l’anima dei presenti.

"Evan non è morto, ma è vivo con Gesù – ha dett padre Marcian Claudiu Bucurenciu, che ha presieduto la funzione con rito ortodosso – Ora è insieme alla sorella e alla mamma e le aiuta per fare di più per questo mondo. Ora è un angelo pronto ad aiutare la sua famiglia, che lotta per tutti noi. Ma di più per i giovani, per fargli prendere la strada giusta. Lui è stato chiamato per questa missione". La cerimonia funebre si è poi spostata al camposanto adiacente, dove come da rito ortodosso il feretro bianco in cui riposa Evan Delogu è stato sepolto nella terra, mentre la lenta processione di amici è sfilata in silenzio davanti alla fossa per un ultimo saluto. Scampoli di intimità personale, dopo che davanti alla camera mortuaria sono stati depositate le corone di fiori e i cartelloni degli amici per ricordare quel 18enne sempre sorridente e con la passione ’per i motori’, per dirla in romagnolo. "La moto dei tuoi sogni" è proprio uno dei messaggi, con la sagoma del bolide, che campeggiano al centro di un cartellone zeppo di messaggi di affetto e cordoglio lasciato dai compagni di classe dell’Istituto alberghiero ’Malatesta’, adagiato anche in questo caso su un letto di rose bianche, oltre a messaggi, saluti e dolore.

Il dolore che ha lasciato senza parole la famiglia Delogu. Da papà Walter, schermato dietro occhiali da sole nero impenetrabile, ad Andrea stessa. La conduttrice televisiva, sostenuta per tutta la funzione dall’amica di sempre Ema Stokholma, proprio tramite la conduttrice radiofonica francese ha fatto sapere di non voler rilasciare dichiarazioni e di stare vivendo "un momento e un dolore devastante". La famiglia di Evan Oscar – sempre cinturata dal gruppo di amici – è stata quindi caricata a bordo di un suv direttamente dentro al cimitero di Bellaria, prima di lasciarlo senza rilasciare un ulteriore ricordo ai cronisti. Alla funzione hanno preso parte anche le autorità civili e militari, con la presenza del sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti, e la consigliera regionale dem Emma Petitti.