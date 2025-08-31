L’ultimo saluto a Maurizio Bartolucci

Santarcangelo si è svegliata oggi con un silenzio diverso. È morto Maurizio Bartolucci, nato a Roma nel 1945, cuore discreto e ostinato della città. Psicoterapeuta stimato, giudice onorario al Tribunale per i minorenni di Bologna, uomo di ascolto prima che di parola. Aveva il dono raro di trasformare un consiglio in conforto, un pensiero in strada percorribile. Dal 2010 guidava la fondazione Francolini Franceschi, erede di un lascito del 1925 che nel tempo si è fatta casa per giovani e famiglie in difficoltà. Non ha mai smesso di ricordare che i ragazzi non sono numeri né statistiche, ma futuro in carne e ossa: per loro ha costruito progetti, borse di studio, opportunità che non finivano nel giorno della consegna ma restavano come semi. Il sindaco Filippo Sacchetti ha parlato di "un amico, un uomo pieno di pensieri alti e profondi". Altri hanno ricordato il professionista, l’amministratore, il volontario. Forse basta dire che Bartolucci è stato un cittadino esemplare: non ha mai smesso di credere che la comunità fosse più forte dei singoli egoismi. Ora che se ne va, resta un’eredità fatta di gesti, incontri, scelte. Non monumenti, ma tracce quotidiane. E il silenzio diverso di stamattina è anche questo: la gratitudine di una città intera che, guardando i suoi ragazzi, saprà riconoscere il sorriso di Maurizio.

a.d.t.