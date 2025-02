L’ultimo saluto a Mularoni: "Uomo coraggioso e generoso"

In tanti ieri nel primo pomeriggio hanno voluto dare l’ultimo saluto a Paolo Mularoni, il presidente di Ceramiche Faetano e Del Conca Usa, morto domenica scorsa a soli 45 anni. La chiesa di San Paolo Apostolo a Faetano non è riuscita a contenere tutte le persone che hanno partecipato al funerale. In tanti hanno seguito il rito funebre presieduto dal vicario generale della Diocesi Mirco Cesarini nella sala parrocchiale e anche nel piazzale davanti alla chiesa. Una morte, quella di Mularoni, che ha lasciato una ferita nella comunità sammarinese. Monsignor Cesarini del giovane imprenditore ha ricordato il coraggio e la generosità. Alla funzione hanno partecipato i segretari di Stato alla Sanità e all’Industria Mariella Mularoni e Alessandro Bevitori. Ma anche i vertici dell’Anis, Associazione industriali del Titano. In tanti si sono stretti in un abbraccio ai familiari. Mularoni lascia la moglie Francesca, le figlie Marina e Diana, la madre Stefania, i fratelli Davide e Marco e la nonna Edda. "La sua tragica scomparsa – il messaggio di cordoglio del governo di San Marino – rappresenta un doloroso lutto non solo per la famiglia e i suoi stretti collaboratori, ma per l’intera comunità imprenditoriale e produttiva della nostra Repubblica. Nel corso della sua brillante carriera, si è distinto per una visione innovativa e per la capacità di anticipare le tendenze del mercato globale, contribuendo in maniera determinante alla promozione del made in San Marino. La sua eredità, sinonimo di innovazione e professionalità, rimarrà per sempre una fonte inesauribile di ispirazione per ogni operatore del nostro Paese". "Un giovane imprenditore – le parole scritte dall’Associazione industriali del Titano – che insieme alla madre e ai fratelli ha proseguito con determinazione e successo il progetto di crescita del Gruppo del Conca, una delle realtà più importanti del nostro tessuto economico e che ha portato nel mondo il nome di San Marino. Mancherà a tutti il suo impegno, il suo prezioso contributo di idee e la sua esperienza che ha sempre messo a disposizione della nostra Associazione nei vari ruoli che ha ricoperto in questi anni". Appena pochi mesi fa, a novembre dello scorso anno, Mularoni aveva firmato l’accordo per la partecipazione di Ceramica Faetano a Expo 2025 Osaka, confermando il ruolo di partner strategico per il padiglione di San Marino. E ieri in Consiglio grande e generale, nel giorno in cui la delegazione Expo è stata ricevuta in udienza dai Capitani Reggenti, il giovane imprenditore è stato ricordato in aula.