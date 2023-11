L’ultimo saluto ad Arzilli: "Uomo carismatico"

Non sono voluti mancare anche i Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, insieme a tanti sammarinesi, ieri pomeriggio nella chiesa di Serravalle per l’ultimo saluto a Giuseppe Arzilli, per tutti ’Pinuccio’, morto domenica all’età di 82 anni. Politico, imprenditore, collezionista d’arte, per tre volte Capitano Reggente, un uomo che ha saputo dare tanto al suo Paese e ieri in tanti hanno partecipato al suo funerale. "Tutti conoscevano Pinuccio per la sua attività imprenditoriale – scrivono dalla Democrazia cristiana, il partito nel quale si era iscritto nel lontano 1955 – per la sua lunga militanza politica e i numerosi incarichi istituzionali ricoperti, per l’attaccamento al suo Paese e al Castello di Città". Partito per la Francia negli anni ’60, "a soli 25 anni – ricordano dal partito – ha saputo dare vita, grazie alla sua passione per l’arte e l’artigianato a vari negozi, tra i quali Palazzo Arzilli, ospitando eventi culturali ed artistici di grande prestigio, immergendo generazioni di sammarinesi nella bellezza dei gioielli, ai quali aveva dedicato la sua vita lavorativa". Tanti i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia negli ultimi giorni. "La tua leadership e dedizione hanno lasciato un’impronta indelebile – scrivono da Unione sammarinese commercio e turismo, l’associazione di categoria della quale Arzilli era stato presidente dal 1972, e per i successivi due decenni – nella storia di questa associazione e la tua assenza sarà profondamente sentita, da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di lavorare con lui. Il tuo spirito battagliero, mai sopito, continuerà a guidare il nostro cammino anche grazie all’attuale presenza nel nostro consiglio direttivo di tuo figlio Marco che, come te, seguendo le tue orme, è stato alla guida di questa associazione e successivamente personaggio politico di spicco". "Pinuccio rimarrà per sempre nei nostri ricordi – le parole commosse della Società unione mutuo soccorso di cui era stato presidente dal 1996 al 2002 – come un uomo straordinario che ha lasciato il segno nella storia di San Marino. Ai familiari, agli amici e a tutta la comunità sammarinese, porgiamo più sentite condoglianze".