L’ultimo saluto delle maestre alla scuola Repubblica

In vista dell’ormai prossima demolizione della storica scuola elementare di piazza Repubblica (prevista a fine estate) si moltiplicano le iniziative di "amarcord" con ricordi, aneddoti e celebrazione della storia scolastica cattolichina con tante maestre e personale scolastico coinvolto. Pochi giorni fa, in chiusura di anno scolastico, le attuali maestre con la sindaca Franca Foronchi si sono date appuntamento per una serata di "saluto" allo storico plesso che vanta oltre 50 anni di presenza sul territorio.

Non è finita qui. Domani è prevista un’altra iniziativa, a pranzo, al ristorante Marittimo, dove si terrà una speciale reunion con decine di storiche maestre cattolichine, in pensione da tempo, molte delle quali in servizio in passato proprio alla scuola Repubblica, per ricordare i tanti anni trascorsi assieme e l’impegno educativo e didattico a Cattolica. Non mancheranno aneddoti e pensieri anche per i tanti alunni e alunne oramai divenuti adulti nella società civile. Un mese di giugno, dunque, caratterizzato da significativi momenti di aggregazione ed incontro.

Per l’edificio scolastico, invece, è iniziato il conto alla rovescia con i lavori di trasferimento del materiale in altre sedi in previsione della totale demolizione che avverrà alla fine dell’estate, con l’inizio dei lavori per il nuovo plesso previsto per l’autunno.

