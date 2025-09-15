L’ultimo scatto di Pico. Morto il grande fotografo: "Un gigante: ha raccontato la storia e i vip di Riccione"

Con gli occhi del cronista, dal Dopoguerra in poi aveva raccontato la storia di Riccione, i suoi tanti ospiti e personaggi, con oltre un milione e mezzo di scatti. Con la sua scomparsa se ne va l’ultimo ’paparazzo’ della Riviera. Epimaco Zangheri, per tutti Pico, fotografo noto ben oltre i confini nazionali e storico collaboratore del Carlino, si è spento ieri a 95 anni. Se n’è andato proprio nel giorno della MotoGp a Misano, poche ore prima che in pista scendessero quei "cavalieri del vento" che tanto amava fotografare, fino a farne una delle sue pubblicazioni e una mostra. Innamorato nel profondo di Riccione, Pico ha immortalato gli eventi più lieti e quelli più tristi, come il fortunale che nel 1964 distrusse il litorale, e il tappeto di alghe che nel 1989 trasformò la spiaggia in un surreale prato verde. Nei suoi scatti la Riccione degli anni del boom del turismo, i grandi eventi e concerti, piazzale Roma trasformato nel set di Giochi senza frontiere, del Karaoke di Fiorello e di tanti altri programmi tv. Celebrazioni, feste, eventi musicali, manifestazioni sportive: nulla è sfuggito all’obiettivo di Pico. Che alla città ha regalato, negli anni, anche gli esclusivi scatti di tanti personaggi passati da Riccione: da Totò ad Alberto Sordi, Gina Lollobrigida e Sophia Loren, Mina a Raffaella Carrà, Lucio Dalla e Renato Zero, Fiorello, Gianni Morandi (ritratto in un esclusivo concerto per bambini nell’ex colonia Mater Dei) e Adriano Celentano (fotografato al Grand Hotel sulla giostra con i figli) e tanti altri. Foto che hanno fatto il giro del mondo, come quelle del mitico Pelè in viaggio di nozze a Riccione. Tra i tanti campioni immortalati da Pico anche Gianni Rivera, Beckenbauer, Fittipaldi, Agostini e Simoncelli in un abbraccio con Valentino Rossi, tra i politici il presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Scatti carpiti sempre con discrezione "per non disturbare", come Pico amava ripetere, e che oggi rappresentano un patrimonio di immenso valore.

Di carattere amabilissimo, Zangheri (nato nel 1930) aveva cominciato a lavorare a 13 anni come apprendista, al negozio di Alfredo Ricci che lo assunse come ’scattino’. Nel 1974 poi, acquistata la licenza del negozio, si era messo in proprio, affiancato dalla moglie Augusta e dal figlio Gianni (che ne custodisce oggi l’archivio). Bepi Savioli lo ingaggiò per il suo dancing, dove per il Gran Premio del mondo dello spettacolo arrivavano tanti artisti di fama nazionale. Gilet da fotoreporter, la macchina fotografica sempre al collo, Pico è stato attivo quasi fino alla fine. Instancabile e sempre attento a raccontare la sua città. Tra i tanti messaggi di cordoglio quello della sindaca Daniela Angelini e della giunta, che "si stringono alla famiglia con affetto e riconoscenza. Siamo certi che il nome nome e l’opera di Pico, che aveva un amore infinito per Riccione, resteranno per sempre nel cuore dei riccionesi". Il funerale di Pico, che lascia i figli Riccardo, Gianni e Maria Teresa, si terrà domani alle 15 alla chiesa Mater Admirabilis. E sempre qui oggi, alle 20,30, il rosario.