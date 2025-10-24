L’ultimo video di Luca e Cristian: "Manca poco, ormai ci siamo. Fammi un urlo di liberazione"

"Manca poco, ci siamo. Fammi un urlo, l’urlo della liberazione". La voce è allegra, l’entusiasmo di chi sta per toccare il cielo è limpido. Cristian Gualdi ride mentre filma l’amico Luca Perazzini sulla cima del Gran Sasso. È il 23 dicembre 2024. Poche ore dopo, la loro gioia diventerà tragedia. Quel video — restituito nei giorni scorsi alle famiglie insieme ai telefoni recuperati — è una ferita e un ricordo. L’ultima testimonianza di due amici di Santarcangelo, appassionati di montagna, colti da una bufera che li ha travolti mentre tentavano di scendere. Intorno alle 13 il sole splendeva ancora, due ore dopo la tempesta li avrebbe inghiottiti. Da quel momento, diciassette volte hanno composto il numero dei soccorsi. Diciassette volte hanno inviato la posizione GPS. Nessuno li ha raggiunti in tempo. I loro corpi sono stati ritrovati cinque giorni dopo, il 27 dicembre, nel vallone dell’Inferno. La neve aveva smesso di cadere, il cielo si era aperto, e solo allora l’elicottero aveva potuto sorvolare la zona. A dieci mesi da quei giorni di gelo e disperazione, il dolore delle famiglie cerca ancora risposte. In Procura, a Teramo, gli avvocati Francesca Giovannetti e Luca Greco — che rappresentano i parenti di Luca e Cristian — hanno incontrato la pm Laura Colica, titolare dell’inchiesta aperta per omicidio colposo. Al centro, un solo interrogativo: si poteva fare qualcosa di più? L’indagine, per ora, vede un solo indagato, il responsabile del Soccorso Alpino Abruzzese. Un atto dovuto, necessario per permettere le verifiche. Ma le famiglie vogliono che emerga la verità: perché in quelle ore di panico nessuno abbia autorizzato l’intervento dell’elicottero dell’Aeronautica militare — l’unico in grado di volare anche con condizioni meteo estreme — e se davvero la segnaletica e le comunicazioni fossero sufficienti a evitare il disastro. "Non si può accettare una cosa del genere" ha detto Giancarlo Perazzini, padre di Luca. "Se c’è un responsabile, deve pagare" ha aggiunto la madre, Carmen. Gli inquirenti hanno già acquisito tutta la documentazione, le registrazioni delle telefonate e i dati GPS. La consulenza tecnica ha confermato la drammatica sequenza: diciassette chiamate, intervallate da messaggi di geolocalizzazione. Segnali di disperazione rimasti sospesi nel vuoto. Luca e Cristian non erano scalatori improvvisati. Erano alpinisti esperti. Partiti per un’escursione come tante, si erano ritrovati prigionieri di una tempesta che il bollettino meteo della Protezione civile aveva in parte previsto. Da qui l’altro nodo dell’indagine: capire se quella mattina il Gran Sasso avrebbe dovuto essere interdetto o almeno segnalato come pericoloso. Nell’ambito dell’inchiesta sono poi sotto la lente anche alti aspetti, come il posizionamento della segnaletica in cui i due alpinisti si erano imbattuti e l’adeguata comunicazione della chiusura di un rifugio che si trovava non lontano da dove Luca e Cristian sono poi caduti e hanno perso la vita.

Lorenzo Muccioli