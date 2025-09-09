Lulù e il suo Riccione ’rosa’: "Sarà la mia prima volta"

"Questa è la mia prima volta nel calcio femminile, ma ho già capito come funziona". Sorride Luís Airton Oliveira Barroso, il nuovo allenatore del nuovo Riccione Women. "Può bastare Lulù – dice l’ex bomber di Bologna, Cagliari e Fiorentina, brasiliano naturalizzato belga – Il mio nome è lunghissimo, così in Belgio hanno deciso di accorciarlo un po’. In Italia, poi, mi hanno soprannominato il ’Falco’: le mie prede erano i palloni che dovevo buttare alle spalle dei portieri avversari".

Una lunga carriera in campo, poi quella in panchina tra la Sardegna e il Veneto. Ma sempre nel calcio maschile. "Per me questa avventura è nuova e ringrazio la proprietà per la fiducia – spiega – Abbiamo già fatto i primi allenamenti e non ci ho messo molto a capire che questa è una squadra che ha tanta qualità. E’ chiaro che ci saranno tante cose da migliorare, ma possiamo farlo".

Al suo fianco 24 calciatrici e una società nuova di zecca per il prossimo campionato di serie C. "Puntiamo alla promozione, con la prima squadra – non ci gira attorno il proprietario e presidente Denys Maiorino, milanese ma anche un po’ riccionese visto che oltre 10 anni fa ha gestito la discoteca Pascià – E soprattutto, vogliamo far crescere il calcio femminile in una zona in cui il movimento è già molto vivo. Contiamo già quasi 200 tesserate e quest’anno inizieranno a giocare con noi bambine nate nel 2019".

Oltre alla prima squadra, infatti, Riccione Women porta in campo anche Under 19, Under 17, Under 15, Under 13, Under 10 e pure Under 8. "Con il tempo vogliamo far crescere le nostre calciatrici più giovani con i valori dello sport" dice l’amministratore delegato, Luca Gamba.

Le biancazzurre giocheranno allo stadio Nicoletti di Riccione e si alleneranno al centro sportivo stadio Calbi di Cattolica, prima di poter tornare nella sede di viale Arezzo a Riccione. "Abbiamo presentato un progetto per rinnovare il centro, ma ci vorrà un po’ di tempo per poterlo concretizzare", spiega il presidente Maiorino.

La rosa del Riccione Women conta decine di nuove giocatrici di ottimo livello. Su tutte Daleszczyk Katarina Alicja, per tutti Kascia, polacca, ex Sassuolo e Lumezzane, che giocherà il numero 7. Ci si aspetta molto anche dalla portoghese Francisca Marques Veiga, ex Destreza Ventura e Braga (ben 26 reti nelle sue ultime 28 partite), dall’esperta Julia Saveria Weithofer, statunitense, ex San Marino e da Allegra Rossi, già in forza alla Sampdoria.

Il primo appuntamento sul campo per Riccione Women è in Coppa Italia di serie C, il 21 settembre. Le biancazzurre affronteranno il Gatteo Mare, fuori casa. La prima partita del campionato è invece prevista per il 12 ottobre alle 15.30, contro il Grifone gialloverde, allo stadio di Riccione.