Luminarie in via Matteotti Belluzzi: "Tagli al bilancio"

Il vice sindaco di Cattolica Alessandro Belluzzi scende in campo per spiegare agli operatori di via Matteotti il mancato sostegno economico, da parte dell’amministrazione comunale, nell’allestimento delle luminarie lungo la via. "Gli esercenti di via Matteotti hanno dimostrato la volontà di una fattiva collaborazione con l’ente pubblico _ spiega Belluzzi _ facendosi carico del costo della filodiffusione, elemento molto importante. Sulla base di questo elemento mi ero spinto in avanti nel garantire una particolare attenzione da parte dell’amministrazione, ma purtroppo negli ultimi mesi il bilancio del Comune è stato rivisto a causa dei tagli economici avvenuti in tanti settori, compresi quelli di mia competenza. Tagli al bilancio dovuti all’aumento dei costi di luce, riscaldamento e materiali. Per questo abbiamo dovuto rivedere alcune delle scelte che avremmo voluto attuare, come l’acquisto ed il montaggio delle luci proprio lungo via Matteotti".

Ora gli operatori hanno lanciato un appello per trovare alcuni sponsor che li possano aiutare nell’allestimento di luminarie tutto l’anno. "Il fatto che la cifra non sia proibitiva _ continua il vice sindaco _ mi fa sperare che i nostri operatori possano raggiungere l’obiettivo di trovare uno sponsor privato che sostenga l’iniziativa. Come ente pubblico purtroppo non ci siamo riusciti". L’amministrazione comunale, infine, lascia aperte le porte al dialogo: "Siamo disponibili a proseguire il confronto per cercare quali azioni attuare in sinergia _ conclude Belluzzi _ per rendere sempre più attrattiva questa importante area della città". Un’area significativa in zona mare con numerose attività commerciali e importanti per tutto il tessuto economico cattolichino.

Luca Pizzagalli