Lunedì apre il Cau di Santarcangelo. Il 29 a Novafeltria

L’Ausl Romagna tira dritto e si prepara a inaugurare il nuovo Cau (il centro di assistenza urgenza) anche a Santarcangelo a partire dal 15 di questo mese. Non sono bastate le feroci proteste della guardia medica e dei sindacati dei giorni scorsi, e prima ancora dei partiti della minoranza, per porre un argine alla rivoluzione sanitaria che non si arresterà.

Dopo Santarcangelo la rivoluzione continuerà anche a Novafeltria, dove il nuovo Cau sarà operativo invece dal 29 gennaio. Nel frattempo, sul territorio della provincia è già in funzione il Cau di Cattolica, dove stando ai dati della Regione dal giorno dell’attivazione si sono registrati 812 accessi totali.