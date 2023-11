Lunedì parte il porta a porta a Bordonchio. Nuovo servizio per 2.500 utenze della frazione

Ci siamo. Anche Bordonchio diventa più ’ambientalmente sostenibile’. Parte infatti nella popolsissima frazione di Igea Marina, lunedì, il sistema di raccolta rifiuti porta a porta per 2500 utenze della zona. "Prosegue dunque – spiegano da Hera – il passaggio al sistema domiciliare integrale, che prevede la raccolta porta a porta di tutte le tipologie di rifiuti (organico, indifferenziato, carta, plastica, lattine e vetro) e attivo già per oltre 8000 utenze in tutto il territorio comunale, voluto dall’amministrazione comunale per migliorare ulteriormente le prestazioni ambientali e il rispetto dell’ambiente e che permetterà di migliorare il decoro urbano".

Dal 28 novembre – avverte Hera – si procederà alla rimozione graduale dei contenitori stradali. Per il ritiro del kit, costituito da contenitori e materiale informativo, è stato istituito un punto di distribuzione temporaneo al municipio in piazza del Popolo (saletta verde al piano terra, con accesso dal retro della sede comunale). Che sarà a disposizione dei cittadini interessati dalle 9 alle 13 nelle giornate di: sabato 25 novembre, sabato 2 e sabato 16 dicembre.

Ricordiamo – continua Hera – che la raccolta differenziata è un obbligo previsto dalla legge e dai regolamenti delle autorità competenti. Il mancato rispetto potrebbe comportare sanzioni amministrative". Cittadino avvisato... "Con le implementazioni previste a inizio del 2024, il porta a porta sul nostro territorio arriverà a una copertura del cento per cento delle utenze. Un grande traguardo, per il quale ringraziamo il gestore del servizio, fortemente voluto dalla nostra amministrazione e costruito, mattone dopo mattone, sulle progressive implementazioni di questi quattro anni", commenta l’assessore all’Ambiente Adele Ceccarelli.