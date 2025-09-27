Lunedì partono i lavori in viale Ceccarini. Tutte le fasi del cantiere fino a maggio

Conto alla rovescia per la partenza del secondo stralcio del cantiere lungo viale Ceccarini: lunedì partiranno i lavori. Nella giornata di giovedì l’amministrazione ha incontrato i commercianti per definire le modalità attraverso cui procederà il cantiere. La prima fase, da lunedì a gennaio, si concentrerà sul tratto compreso tra viale Milano e viale Gramsci. Si procederà con gli scavi e la posa dei sottoservizi, la realizzazione della soletta, la base in cemento su cui poggerà la nuova pavimentazione. Con i sottoservizi si procederà anche a realizzare le cosiddette celle attorno ai pini, per salvaguardarne la salute ed evitare problemi alla pavimentazione. Questa prima fase si concluderà entro gennaio. A seguire si passerà alla posa del travertino e all’installazione degli arredi urbani. L’obiettivo è rendere il tratto completamente fruibile entro marzo, in tempo per la Pasqua.

Il 7 gennaio partirà anche il secondo tratto, quello che va dall’altezza di viale Gramsci a viale Dante. I lavori seguiranno lo stesso schema della fase precedente, con la previsione di concludere le attività più invasive entro la fine marzo. Seguirà una pausa nel periodo di Pasqua per poi riprendere con la posa della pavimentazione e degli arredi, e chiudere il cantiere entro maggio. Ai commercianti, l’amministrazione, con la sindaca Angelini e l’assessore Andruccioli, ha ribadito la volontà di garantire la massima percorribilità pedonale, soprattutto in coincidenza delle festività natalizie e pasquali.