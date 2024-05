Lunedì scatta la campagna elettorale

Dopo aver dato il via libera a liste, candidati e coalizioni, ora si pensa alla campagna elettorale. E’ la segreteria di Stato agli Interni a ricordare le ’regole’. Venti giorni di campagna elettorale che si aprirà lunedì 20 maggio e terminerà alle mezzanotte di venerdì 7 giugno. Prima e dopo il termine di apertura e di chiusura è vietata ogni forma d propaganda, pertanto "le comunicazioni dei partiti, dei singoli e degli organi di informazione – ricordano dagli Interni – non devono contenere indicazioni di voto dirette o indirette per le prossime consultazioni". Chi non rispetta le regole, così come chi impedisce o anche solo turba una riunione di propaganda è punito con la prigionia di primo grado. L’affissione di materiale elettorale può rigorosamente avvenire soltanto negli spazi predisposti, stabiliti dalla Commissione elettorale. E solo dal 20 maggio proprio come comizi, riunioni e le trasmissioni radio e tv di propaganda.