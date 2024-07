Lunedì si giura in Consiglio. Segretari, consultazioni in casa Dc

La 31esima legislatura si apre con la prima seduta del Consiglio grande e generale. Seduta lampo quella andata in scena. Appena quindici minuti per permettere ai Capitani Reggenti di riferire l’esito delle elezioni dello scorso 9 giugno e per mettere nelle mani della nuova maggioranza, quella formata da Democrazia Cristiana, Alleanza Riformista, Partito dei socialisti e dei democratici, Libera e Partito socialista il nuovo governo. Che ufficialmente giurerà prima del previsto, esattamente a inizio della prossima settimana. Infatti, ieri è stata definita anche la prossima seduta del Consiglio grande e generale programmata per lunedì e martedì della prossima settimana, appunto. Giuramento per i nuovi segretari di Stato, ma anche per i nuovi consiglieri, quelli eletti alle ultime votazioni. In quei quindici minuti di Consiglio è stata anche nominata la Giunta permanente delle elezioni. Dal Pdcs vengono designati Sara Pelliccioni e Pietro Menicucci, dal Psd Paride Bugli. Poi Enzo Colombini di Libera, Paolo Berardi di Repubblica Futura. Oltre alla data c’è anche l’ordine del giorno della prossima due giorni in Consiglio grande e generale. Nella quale la Giunta permanente delle elezioni presenterà la propria relazione proclamando i consiglieri eletti. Che poi saranno chiamati al giuramento. Prevista la nomina dell’Ufficio di segreteria del Consiglio grande e generale, la nomina del membro supplente del Comitato consultivo sul codice di condotta per i membri del Consiglio. Intanto, fuori dall’aula continua il toto Segretari. In casa Dc si è dati due giorni di tempo, tra oggi e domani, per scegliere definitivamente i propri segretari di Stato. "Con una chiara condivisione e coinvolgimento di tutto l’organismo direttivo – fanno sapere dal partito del segretario Venturini – nella definizione dei membri democristiani che parteciperanno al prossimo governo". Inoltre, la direzione ha dato mandato "di proseguire il confronto con le altre forze politiche della maggioranza per completare il quadro delle deleghe secondarie e cercare di definire al meglio la struttura di tutte le segreterie di Stato". I giochi sono quasi fatti per quel che riguarda i quattro Segretari, due a testa, di Psd e Libera. Non ha invece ancora sciolto le riserve Alleanza Riformista.