Lungofiume come Parigi e più verde a San Giuliano

Dopo vent’anni dalla realizzazione della nuova darsena si rimette mano alla spiaggia di San Giuliano Mare. L’intervento rientra nel progetto ‘Rimini, di verde e di blu’. Città di mare per l’economia verde e blu’ che assieme alla spiaggia di San Giuliano Mare prevede la completa revisione dell’area del canale portuale trasformando le banchine oggi dimenticate in un boulevard sull’acqua in stile Parigi. Il progetto è passato in consiglio comunale. Il valore complessivo degli interventi ammonta a 10,5 milioni di euro di cui l’80% (8,4 milioni) finanziato attraverso le risorse disponibili dai fondi Fesr e Fse+ e il restante in capo all’amministrazione comunale. Prima di vedere i cantieri passerà del tempo, per essere esatti anni. Nel frattempo si parte. San Giuliano Mare verrà riqualificata andando a completare il ‘Parco del Mare’ nell’unico tratto finora non ancora progettato. A ridosso della spiaggia verranno realizzati percorsi ciclo-pedonali, spazi pubblici ad uso sportivo e ludico, sistemi di accessibilità per persone disabili, sistemi impiantistici a basso impatto ambientale, il tutto all’interno di un’ampia area verde. La giunta spera che i cantieri possano dare ulteriore impulso all’imprenditoria privata. Il progetto rientra nella strategia Atuss 2021-2027 (Agende Trasformative Urbane per lo Sviluppo Sostenibile) il che per Rimini completerà la cartolina della città. Come già annunciato, l’altro progetto riguarda la riqualificazione del porto canale facendo delle banchine, da rifare con zone vive tra locali e intrattenimento. Il Lungofiume riqualificato creerà una nuova sinergia anche con le attività del porto e della darsena, assicurano dal municipio.

a.ol.