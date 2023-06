Lungofiume parigino Boulevard al porto, dal ponte di Tiberio a spasso fino al mare

Sette progetti per riqualificare altrettante aree strategiche di Rimini. Quello forse più suggestivo è il ’Boulevard Blu urbano’, ovvero la riqualificazione e messa in sicurezza della passeggiata lungo il portocanale, dal bar della Jole al ponte di Tiberio. "Un intervento per ricucire ilcentro storico alla marina", ha esordito il sindaco Jamil Sadegholvaad, che insieme al presidente della Regione Stefano Bonaccini ieri ha presentato davanti a un folto pubblico il ’pacchetto di azioni’, nel recuperato giardino dell’hotel delle Nazioni di San Giuliano Mare (la struttura però resta fatiscente). Una scelta voluta quella di tenere l’incontro di presentazione in un luogo degradato ma in fase di ’rinascita’, che lo stesso governatore si è impegnato a recuperare completamente alla decenza in futuro. I sette progetti hanno avuto il via libera ufficiale della Regione, con 8,5 milioni di finanziamenti regionali, europei, nazionali. Un tesoretto che, con i fondi del Comune, arriva a ben 10,5 milioni di euro.

La suggestione del boulevard stile Parigi, ancora in fase embrionale dal punto di vista progettuale, prevederà anche aree verdi, zone dedicate ai picnic, chioschi galleggianti dove consumare aperitivi al tramonto. E poi nuova illuminazione, videosorveglianza, panchine e arredi. "Specialmente alla sera parte di quella zona attualmente è insicura – ha detto il sindaco – . Grazie alla Regione noi la valorizzeremo e recupereremo, compresa dalla messa in sicurezza idraulica della banchine".

"Il portocanale – ha aggiunto il sindaco – è una passeggiata naturale, una linea tracciata tra il verde e il mare, ingiustificatamente inaccessibile. Progettare la sua rifunzionalizzazione significa includere, mettere in atto un principio democratico. Lo stesso che, lo devo dire, si è rivelato fortunato per la passerella del ponte di Tiberio. Un intervento che non solo ha reso quel luogo più sicuro ma soprattutto fruibile quando prima era impossibile solo pensarlo".

"La città di Rimini guarda al futuro – ha affermato il governatore Stefano Bonaccini –. E lo fa attraverso la riqualificazione e rigenerazione urbana, l’attenzione all’innovazione e all’ambiente, mirando a una nuova attrattività che si fonda su uno sviluppo sostenibile. Questo fa parte di un percorso regionale, una sorta di mosaico, per una crescita inclusiva del territorio, che stiamo costruendo insieme agli enti locali e di cui l’Atuss ( Agende trasformative urbane per lo sviluppo sostenibile,ndr) del Comune di Rimini, siglata oggi, è una tessera importante". "La strategia pianificata insieme alla Regione, che ringraziamo per la disponibilità e l’attenzione che ha messo in questa iniziativa - fa eco il sindaco - sarà da qui in avanti oggetto di confronto e approfondimento con la città, con la Soprintendenza e con tutte le componenti sociali e culturali di Rimini perché questo è un intervento strategico per il nostro futuro". Il presidente della Consulta del porto, Gianfranco Santolini, ha solleciato il completamento dell’avamporto. E chiesto l’innalzamento del ponte della Resistenza per consentire la navivazione fluviale.

Mario Gradara