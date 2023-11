"Lungomare allargato, partiamo col togliere arenile al demanio"

Interrogazione in Regione del consigliere regionale della Lega Matteo Montevecchi sull’arenile cattolichino: "Il primo passo necessario per poter allargare il lungomare potrebbe essere una cosiddetta "sdemanializzazione" di una parte dell’arenile davanti al lungomare, che permetterebbe a tale area di divenire proprietà comunale con la conseguente possibilità di utilizzo per interesse pubblico. L’amministrazione comunale di Cattolica ha già avanzato in passato una richiesta in tal senso alla Capitaneria di porto di Rimini, all’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Emilia-Romagna e a Regione Emilia-Romagna Servizio Turismo e Qualità Aree. Tale richiesta consisteva nella "sdemanializzazione" di una superficie complessiva dell’arenile di circa 7.925 mq contigua al lungomare. Per questo interroghiamo la Giunta regionale se intenda corrispondere alla richiesta di uno spostamento della linea demaniale del tratto prospiciente il lungomare di Cattolica per fini di interesse pubblico, per un miglioramento della viabilità veicolare nella direzione della sostenibilità, nonché della mobilità ciclistica e pedonale di tale unica arteria del litorale di Cattolica".