Lungomare blindato Lunedì scatta il divieto: previste duemila multe

È finita la pacchia per i ’furbetti’ del lungomare nord. Quelli che continuano a passare con l’auto senza permesso, ignorando così i nuovi divieti in vigore da Torre Pedrera a Rivabella. A Palazzo Garampi, come avevamo anticipato, non faranno più sconti: dalla mezzanotte tra questa domenica e lunedì, e fino al 10 settembre incluso, chi attraverserà la Zona a traffico limitato del lungomare sprovvisto di pass sarà multato. Finora chi passava senza il permesso veniva ’avvertito’ con una lettera. Ma per il Comune la fase di test e monitoraggio della nuova Ztl (entrata in vigore da Pasqua) può dirsi completata: da lunedì 28 agosto scatterà la multa per chi non è autorizzato. E secondo le stime degli uffici comunali, basate sul numero di passaggi irregolari rilevati in questi mesi, saranno almeno 2mila le multe che verranno fatte in queste due settimane. Il Comune ha già fatto anche le previsione di incasso. Al netto di tempi di notifica e possibili ricorsi, si stima di incassare quest’anno 55mila euro dalle multe fatte nella Ztl sul lungomare nord.

E dall’11 settembre, che succederà? Nulla, si ritorna all’antico: telecamere spente e niente più Ztl, almeno fino alla Pasqua del prossimo anno. Una decisione, questa, che il Comune da tempo aveva annunciato ai residenti e agli operatori, anche se ha fatto storcere al naso a chi invocava lo stop alle auto – almeno in determinati orari – anche nel periodo autunnale e invernale. Non sarà così: dall’11 settembre la Ztl sul lungomare verrà di fatto ’congelata’. In questi mesi sono stati quasi 3mila i permessi rilasciati dal Comune a residenti, proprietari di seconde case e di posti auto, operatori, a cui vanno aggiunti gli oltre 30mila pass temporanei ai turisti che hanno soggiornato in hotel e strutture ricettive che si trovano all’interno dell’area della Ztl. Eppure dopo tanti mesi ci sono ancora residenti che pur non avendone il diritto non hanno ancora richiesto il pass, così come alcuni albergatori rifiutano di ’aderire’ al sistema informatico che rilascia i permessi per i clienti degli hotel.

Insomma: la nuova Ztl a qualcuno è ancora indigesta, e sarà importante risolvere queste situazioni visto che nel 2024 le multe scatteranno già da Pasqua. L’anno prossimo la Ztl sarà in vigore 24 ore su 24 (fatta eccezione in alcune aree, dove il divieto è limitato dalle 20 alle 24) nei weekend e nei festivi nel periodo da Pasqua fino a fine maggio, mentre dal primo giugno sarà attiva 7 giorni su 7.

Manuel Spadazzi