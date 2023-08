Lungomare blindato nei giorni dei concerti La questura di Rimini sigilla la ‘zona rossa’

Lungomare chiuso per i concerti nella vicina Rimini. I maxi eventi alla Beach Arena, l’installazione sulla spiaggia di Miramare a ridosso della ex colonia Bolognese, avranno ripercussioni sulla viabilità anche a Riccione. Gli eventi sono molto partecipati, si parla di decine di migliaia di giovani. Per questo il questore ha voluto realizzare una fascia di rispetto attorno alla zona dei concerti per gestire la quantità di persone in arrivo e in partenza al termine degli eventi. Ciò significa che per cinque serate in agosto viale D’Annunzio, a partire dall’incrocio con via Angeloni fino al confine con Rimini, sarà vietato al transito a partire dalle 16. Il divieto proseguirà fino alle 2 del mattino, termine che potrebbe essere posticipato se il deflusso del pubblico non fosse completo. Le serate da segnarsi sono quella di domani, il 12 agosto e a seguire il 14, il 15 einfine il 20. Intanto arriva anche il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro nelle aree limitrofe a piazzale Roma nelle serate dei concerti di Radio Deejay.