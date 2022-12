"Lungomare Carrà, basta con i rattoppi"

Nuovi problemi sul lungomare Carrà, segnalati da residenti e consiglieri di minoranzai. Foto alla mano, è il consigliere Gabriele Bucci (lista civica) ad attaccare nuovamente sulle opere ammalorate. "Nonostante le segnalazioni fatte quasi un mese fa – fa notare il consigliere – i problemi alla pavimentazione con buche, grosse fessurazioni e crepe evidenti, continuano a persistere. I materiali usati sul lungomare Carrà, evidentemente, non sono stati la scelta giusta. I lavori di sistemazione non hanno risolto nulla. Mi auguro non ci siano stati costi aggiuntivi all’intervento, per le casse comunali". Oltre una decina le crepe ‘scovate’ da Bucci e da alcuni residenti. "Negli interventi finora eseguiti, le buche sono state sistemate addirittura con materiali diversi, creando ancora più contrasto. Sembrano proprio delle pezze. Mi auguro che gli enti competenti facciano i sopralluoghi e sistemino al più presto uno dei viali più promossi dalla stessa amministrazione".