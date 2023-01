Lungomare chiuso al traffico Caccia al cippo della Padania

I lavori per il lungomare Rasi-Spinelli interessano da qualche giorno anche l’area pedonale lungo la storica Mura Majani. Il cantiere servirà a costruire un nuovo marciapiedi e la pista ciclabile che passerà in futuro proprio a fianco degli stabilimenti, con aree verdi e illuminazione. Sulle mura è in atto una verifica da parte dei tecnici per capire se sia possibile rinvenire lo storico cippo, documentato da alcune foto storiche, che segnava nei secoli precedenti la fine (o l’inizio, secondo il punto di vista) della pianura padana. "Ci sarà una valorizzazione di questa area _ conferma Baldino Gaddi, dirigente ai progetti speciali _ con lo spostamento della pista ciclabile e la modifica anche della passeggiata sopraelevata. L’indagine sul cippo potrebbe anche esaurirsi in un nulla di fatto, ma dalle foto in nostro possesso vale la pena di indagare, perché avremmo individuato la vecchia posizione di tale cimelio, anche all’interno delle mura, ma se non lo trovassimo l’intenzione è quella di segnalarne comunque l’antica presenza con una cartellonistica adeguata.

Chiusure al traffico. L’amministrazione informa che a partire da lunedì, il lungomare verrà interdetto al traffico nella zona compresa tra le intersezioni con le vie Volta e Verdì. Da lunedì 6 febbraio, invece, prevista la chiusura totale dell’intero asse viario. Da Palazzo Mancini è partito un avviso per le attività economiche sul cronoprogramma dettagliato della riapertura al traffico. "Il cantiere sta procedendo bene – sottolinea l’assessore Alessandro Uguccioni – ed al momento vi sono diverse squadre di operai impegnati nell’intervento che stanno lavorando contemporaneamente. Dalla prossima settimana si avvierà anche la fresatura del tappetino di asfalto esistente sul lungomare mentre si è già cominciato a sostituire la pavimentazione della passeggiata sopraelevata Guido Paolucci e si continuerà con balaustre ed arredi".