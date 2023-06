Lungomare, continuano a sfrecciare biciclette e risciò

Bello e impossibile. O quasi. Il nuovo lungomare ciclopedonale Raffaella Carrà continua ad essere molto frequentato da turisti e residenti, che scoprono una Bellaria vista da una prospettiva inedita e gradevole. L’intervento ha anche scatenato dinamiche positive – previste e annunciate dall’amministrazione precedente in fase di progettazione – ovvero la ’sistemazione’ del lato mare di molti alberghi, finalmente trasformato in una vetrina, mentre in passato non era così, dato l’impatto delle cabine di spiaggia, ora spostate. Il lungomare piace – al netto del ’problemino’ da niente dalla restrizione di una spiaggia in molti tratti già corta – ma non solo ai pedoni. A sfrecciarci sopra in tutte le ore del giorno e della notte sono anche biciclette tradizionali ed elettriche, monopattini elettrici, e perfino risciò. Come quello immortalato poche sere fa, che aveva a bordo un numero ’abbondante’ di teen ager felici e chiassosi. Il ’traffico’ causa più di una lamentela da parte dei turisti. Il lungomare, bene precisarlo, tecnicamente è ’ciclopedonale’, quindi i velocipedi a due o più ruote non commettono alcuna infrazione. Basterebbe limitare la velocità.