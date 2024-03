Lungomare, controlli a tappeto: "Stop alla sosta selvaggia"

Il lungomare, completamente rifatto e a senso unico, sarà tutelato con controlli a tappeto e multe contro la sosta selvaggia e ai bus che non parcheggeranno nelle aree delimitate. L’amministrazione comunale annuncia un giro di vite per la prossima stagione turistica in piena zona mare annunciando la presenza di pattuglie e controlli ancor più severi per la prima vera stagione estiva con l’opera completamente ultimata. "L’amministrazione comunale – spiega il vicesindaco Alessandro Belluzzi, con delega al Turismo – ha chiesto nei recenti incontri, sul tema della viabilità sul lungomare, agli operatori economici di fare rispettare il ricovero dei pullman nelle aree previste. Su questo fronte siamo stati chiari, verranno eseguiti controlli molto serrati da parte della polizia municipale nei prossimi mesi così come avverrà sul fronte del carico e scarico o del parcheggio selvaggio sulla pista ciclabile". La sosta sarà contingentata, dunque, per i mezzi turistici entro pochi minuti o mezz’ora circa, e di fatto solamente nelle apposite aree per la sosta dei bus turistici, in alcuni casi anche lontane dall’hotel di riferimento, perché si dovrà rispettare la viabilità e l’arredo del nuovo waterfront cattolichino. Già l’anno scorso vi furono polemiche e ad inizio stagione e numerose preoccupazioni tra gli operatori turistici. Ora giunge notizia anche che non se ne farà nulla della proposta di divieto di transito per i bus turistici, prevedendo navette elettriche in collegamento con i parcheggi di testata della città: "Gli operatori economici che hanno le loro attività sul lungomare Rasi Spinelli e via Carducci – spiega Belluzzi – ci hanno incontrato per valutare l’ipotesi di contingentare il passaggio di bus turistici in quelle due arterie della città. La proposta era partita dall’amministrazione comunale con la volontà di coinvolgere tutti coloro che gestiscono parcheggi in città. Avevamo l’idea di ricoverare in questi spazi i bus per poi fare arrivare nei vari hotel i turisti con delle navette. Ma era una proposta e non volevamo calare dall’alto tale scelta".

Ed ecco dunque: "Insieme agli operatori stessi si è ritenuto di non proseguire con questa proposta. Come amministrazione abbiamo ritenuto valide le motivazioni portate sul tavolo dagli operatori, che hanno ribadito come tale scelta non avrebbe portato a loro avviso miglioramenti alla viabilità ma al contrario l’avrebbe ulteriormente congestionata. Le eventuali navette utilizzate per portare tutti i turisti presenti sul pullman poi a destinazione avrebbero creato ancora più disagi rispetto ad un singolo pullman che dopo aver fatto scendere i turisti se ne andrà subito via".

Luca Pizzagalli