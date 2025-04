Lungomare da rifare,. Lega all’attacco: "Pronto per Pasqua"

Attacca la Lega sullo stato di manutenzione del nuovo lungomare Rasi-Spinelli: "Sindaca venga a verificare cosa significa per i cittadini viaggiare sul lungomare nella sua città – dice Marco Cecchini, consigliere comunale Lega di Cattolica – per comprendere la pericolosa condizione del lungomare per i centauri che la percorrono. La invito a venire provare il disagio e il pericolo di farsi male, che gli utenti suoi concittadini devono quotidianamente sopportare, a causa delle pessime condizioni del manto stradale di via Rasi Spinelli". Pronta la replica dell’assessore ai Lavori Pubblici Uguccioni: "La pavimentazione della parte carrabile del lungomare – spiega – verrà risistemata quanto prima. La ditta esecutrice dell’appalto del lungomare ha già fatto le verifiche e a breve inizierà i lavori di ripristino. Entro Pasqua sarà tutto a posto".