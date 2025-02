Lungomare di Igea e bilancio triennale

Tanta carne al fuoco del consiglio comunale di domani (seconda convocazione alle 19,15), come sempre anche trasmesso in streaming sul sito del Comune. Tra l’altro, variazione al bilancio triennale, regolamento dehor, lungomare di Igea Marina. Poi ordine del giorno (di Jacopo Vasini) su diritto umani; di condanna della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, e attivazione dei bilancio partecipato. Interpellanza del consigliere Neri su via Castellabate. Di Gianni Giovanardi sul ripristino del funzionamento delle caditorie in via Mazzini, e sulla manutenzione del Parco Panzini.