Lungomare di Igea: lavori al via, occhio ai divieti

"Non è solo un investimento economico, ma un progetto di rigenerazione urbana che mette in continuità i diversi waterfront e segna un passo avanti per Igea Marina". Con queste parole il sindaco Filippo Giorgetti parla del nuovo lungomare, i cui lavori partiranno oggi. L’opera, da 3 milioni di euro finanziata da Comune e Regione, ridisegnerà un chilometro di viale Pinzon, dal bagno 64 a piazza Alda Merini, con consegna prevista entro maggio 2026. Il cantiere, affidato all’associazione di imprese Mattei e Cbr, prevede un viale largo 15 metri con pista ciclopedonale di 2,6, marciapiedi accessibili e un giardino lineare in grado di trattenere l’acqua in caso di nubifragi. "Saranno piantati oltre 250 alberi tra tamerici e melie, con pavimentazioni drenanti e illuminazione a basso consumo – spiega Giorgetti –. Il nuovo viale offrirà spazi verdi, ciclabili e arredi inclusivi, come panche moderne e inserti tattili per ipovedenti, per unire turismo e vita quotidiana". Il cronoprogramma si divide in due fasi: la prima, tra autunno e inverno, interesserà carreggiata e marciapiede; la seconda, in primavera, giardino e ciclabile. La strada sarà riaperta progressivamente per limitare i disagi. "Qualche sacrificio sarà inevitabile – ammette il sindaco – ma il beneficio sarà un lungomare capace di accogliere non solo i visitatori estivi, ma anche i residenti durante tutto l’anno".

Accanto alle novità progettuali, arrivano cambiamenti importanti per la circolazione. Da oggi il tratto di viale Pinzon compreso tra via Piaggia e via Terenzio è chiuso al traffico, riservato ai mezzi di cantiere. Per mantenere gli spostamenti sono stati istituiti doppi sensi di marcia tra via Properzio e via Piaggia e tra via Pertini e via Terenzio. Via Tibullo e via Ovidio diventano a senso unico in direzione Rimini-Ravenna. Previsti divieti per autobus e mezzi pesanti sopra i 35 quintali, esclusi scuolabus e autorizzati, per alleggerire il traffico e garantire sicurezza nell’area dei lavori. Le fermate del trasporto scolastico sono state riposizionate in via Ovidio, via Properzio, via Seneca, via Tibullo e via Virgilio. Le strade laterali al Pinzon, tra via Piaggia e via Perseo, resteranno percorribili a doppio senso solo per residenti e attività, mentre alcuni parcheggi – in via Calatafimi e via Properzio – diventeranno aree di deposito materiali.

Aldo Di Tommaso