Lungomare di Igea: si parte a settembre

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Martedì 9 settembre sarà la data simbolica da segnare in rosso sul calendario: in quella giornata l’Amministrazione comunale presenterà alla città il progetto che cambierà per sempre il volto del lungomare di Igea Marina. La rigenerazione di viale Pinzon, attesa da decenni, si prepara infatti a diventare realtà. Due gli incontri fissati nella Sala del Consiglio: alle 16 appuntamento dedicato ai frontisti – privati, chioschisti, concessionari balneari –; alle 17.30 lo stesso cronoprogramma sarà condiviso con la cittadinanza intera. "Abbiamo voluto due momenti distinti – sottolineano dal Comune – per rispondere con precisione a chi lavora sul fronte mare e allo stesso tempo coinvolgere tutta la città in un progetto che riguarda tutti". Saranno fornite anche informazioni pratiche, come la gestione delle fasi di cantiere e le modalità di accesso per i mezzi durante i lavori, così da limitare al minimo i disagi.

E ora che l’iter di gara si è chiuso, l’aggiudicazione è in via di perfezionamento mentre i lavori, del valore complessivo di tre milioni di euro divisi tra Regione e Comune, prenderanno avvio tra fine settembre e inizio ottobre.

L’intervento riguarderà circa un chilometro di viale Pinzon, dal bagno 64 fino a piazza Alda Merini, e si concluderà indicativamente entro la fine del 2026. Il nuovo waterfront, dopo l’esperienza del lungomare Raffaella Carrà a Bellaria, punta a replicarne il successo con un disegno altrettanto ambizioso: 15 metri di larghezza complanare, senza dislivelli, capaci di trasformarsi in spazio continuo per passeggiate serali ed eventi. Dal lato mare si susseguiranno una prima fascia verde, un percorso ciclopedonale a sezione variabile, un’area alberata con tamerici, quindi la carreggiata. Quest’ultima, pur mantenendo il senso unico, sarà dimensionata per consentire l’uso a doppio senso in caso di emergenza e garantire agevoli operazioni di carico e scarico. Sul lato monte, un nuovo marciapiede completerà la sezione.

Non solo estetica e funzionalità: l’opera sarà guidata da criteri di sostenibilità. Il progetto, certificato secondo i parametri Sites, integra infatti soluzioni innovative come i giardini della pioggia, bacini appena sotto la superficie pensati per mitigare gli effetti degli eventi meteo estremi e favorire un utilizzo virtuoso della risorsa idrica. "Un progetto atteso da decenni – ribadisce l’Amministrazione – che consegnerà a Igea Marina un lungomare moderno, attrattivo e capace di competere con le migliori località turistiche". Non sarà solo un’opera pubblica: sarà un nuovo modo di vivere la città, tra mare, verde e spazi condivisi. Il passo verso il futuro comincia qui, dallo storico viale Pinzon.

Aldo Di Tommaso