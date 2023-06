Lungomare e spiaggia, pochi controlli

Le regole ci sono ma spesso non vengono rispettate, non solo sulla spiaggia o sul lungomare. Una targhetta di plastica avverte, a poppa di uno yacht, che è proibito salire a bordo con le scarpe. Molto bene. Sennonché dal battello, grande o piccolo che sia, i resti dei party e dei pranzi vengono spesso gettati in mare. Ogni anno tonnellate di sporcizia vengono scaricate in acqua: qualche multa, polemiche sui giornali, cortei di bagnini che protestano e tutto rimane come prima. Salvo qualche eccezione. C’è chi fa notare come, civilissimi in montagna, i turisti scatenino al mare le loro abitudini peggiori. Perché un così diverso comportamento? Forse perché si ritiene che il mare sia di tutti e la montagna di pochi? Il fatto è che al mare le leggi non vengono rispettate. Al mare, la civiltà rimane troppo spesso sulla barca, in cabina o al massimo sotto l’ombrellone. Sarà perché, nudo, l’uomo più o meno inconsciamente riscopre libertà "selvagge". Sarà perché i guardacaccia non scherzano, mentre le capitanerie e altre forze dell’ordine, anche per scarsità di personale, lasciano fare.