Lungomare, il nodo delle aree di sosta

Gli albergatori attaccano l’amministrazione comunale sul progetto del lungomare che prevedee tre aree di sosta per bus turistici, fornitori e auto di servizio. Troppo pochi, a loro dire, per le esigenze di un’area che conta dieci alberghi e altre attività turistico-commerciali, oltre la spiaggia. "I cosiddetti kiss and ride previsti nel piano saranno appena tre _ dice Gabriele Bordoni, titolare del Park Hotel e membro del Comitato Lungomare _ siamo molto preoccupati come operatori del lungomare, perché si annunciano enormi disagi. Non sono sufficienti tre aree di sosta, per quanto grandi, inoltre sono troppo lontane da hotel e ristoranti. Inoltre pensiamo che questa scelta potrebbe creare un disagio enorme ai turisti: pensiamo a chi scende con passeggino, bagagli e altro e si deve recare a piedi all’hotel percorrendo la passeggiata, considerando poi che i marciapiedi lato monte della carreggiata sono piuttosto stretti. Inoltre non è un bel biglietto da visita per Cattolica. Chiediamo che si riveda questo piano della viabilità e si pensi ad una soluzione. L’ideale sarebbe stato pensare ad almeno un’area di sosta, più piccola, per hotel".

Insomma il nuovo lungomare, il cui cantiere è ancora in corso, fa ancora discutere per alcune sue caratteristiche. E la prossima estate, la prima vera stagione con il cantiere concluso, certamente non mancheranno le polemiche. Altra questione, il nodo dei parcheggi per gli scooter: si annunciano 300 stalli nelle strade limitrofe a via Rasi-Spinelli. Ma che ne sarà dei posti auto e delle strisce blu presenti? "Ci stiamo ancora ragionando _ conferma l’assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Uguccioni _ nelle prossime settimane saremo più chiari e dettagliati". La Regina, con il suo territorio turistico sempre più piccolo ma complesso, avrà un’area a mare completamente rinnovata.

Luca Pizzagalli