Lungomare, il risiko dei posti auto

Oltre trecento stalli per scooter e motorini saranno trasferiti dal lungomare Rasi-Spinelli, a Cattolica, dove sono in corso i lavori per i nuovi arredi. Gli stalli verranno sposteato nelle vie Volta, Risorgimento, Belvedere, creando un effetto a catena. In pratica verranno eliminati tutti o quasi i posti auto presenti da sempre i queste strade della zona mare. "Abbiamo deciso il nuovo piano parcheggi dopo alcuni mesi di studio _ conferma Baldino Gaddi, dirigente comunale ai progetti speciali _ perché non ci sarà spazio sul lungomare per gli scooter, come abbaimo anticipato, e dovremo trovare questa soluzione per chi si recherà al mare o nella zona del lungomare con motocicli o altro. Saranno parcheggi gratuiti naturalmente".

Ma che ne sarà dei posti auto? "Stiamo lavorando per rendere ancora più comoda via Verdi con i nuovi marciapiedi, che collegherà il vicino e ampio parcheggio di piazza De Curtis _ ha già ribadito qualche giorno fa l’assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Uguccioni _ Crediamo che tale area sarà un bel polmone per la sosta delle auto". Ma di fatto oltre una trentina di posti auto, anche strisce blu, nelle vie, immediatamente vicine al lungomare, verranno meno nel tessuto cittadino. Potrebbe essere preservati alcuni posti auto per i residenti? "Al momento non vi è un piano per destinare posti auto ai residenti _ conferma Baldino Gaddi _ Nelle prossime settimane inizieremo l’intervento e valuteremo se vi sarà necessità di abbonamenti e spazi per chi ci richiederà possibilità di parcheggio in tali zone e ne ragioneremo insieme, ma parcheggi per auto con questa finalità al momento non sono previsti".

Una rivoluzione annunciata ma che ora arriverà a destinazione con il conseguente completamento del lungomare stesso. "Ci auguriamo di essere pronti con la via Rasi Spinelli già carrabile _ conferma l’assessore Uguccioni _ almeno per Pasqua. Mentre per l’interno cantiere finito pensiamo si debba aspettare fine maggio". Ma montano già le polemiche. Gli stessi albergatori di prima linea hanno fatto sapere che sono troppo poche tre aree di sosta per i bus turistici sul lungomare stesso e per i loro fornitori. Insomma il problema della sosta con il nuovo lungomare pare proprio che terrà banco ancora molto nei prossimi mesi. E si fa largo anche la proposta di una possibile navetta, elettrica magari, per collegare proprio Piazza De Curtis (oltre 200 posti auto disponibili) con gli stabilimenti in zona lungomare. Tutti nodi da sciogliere entro poche settimane. Luca Pizzagalli