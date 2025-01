"Lungomare impraticabile: la sabbia ha sepolto la strada"

"È mai possibile una situazione simile sul lungomare Raffaella Carrà? Ma a chi spetta la pulizia della sabbia e altro? In certi punti non si riesce neppure a camminare sicuri. Si prega di provvedere e non lasciare un degrado simile anche per quei pochi frequentatori della passeggiata sul lungomare. Grazie!" Più che un appello è un’invocazione quella che lancia un residente sulla pagina Facebook Qui Bellaria Igea Marina. "Rimetterla in sesto": sitiazione analoga era stata lamentata pochi mesi fa, riferito in quel caso (con tanto di foto) " "persone maleducate e senza un minimo di rispetto, di una certa età", che "anziché guardare il mare, la spiaggia, i colori del cielo", avevano invece "letteralmente strappato un gran cespuglio di piante per portarselo a casa, rovinando cosi il lavoro di chi con cura cerca ogni anno di rendere più accogliente e carino il lungomare". Anche per prevenire situazioni come quest’ultima di recente l’amministrazione comunale ha installato, sul lungomare ciclopedonale 15 nuove telecamere di videosorveglianza. Si tratta di ‘occhi’ elettronici multidirezionali e a triplica ottica, tra il lungomare Carrà e piazza Marcianò. Le telecamere sono state annunciate, l’11 gennaio, come "operative entro qualche giorno, rappresentando un’implementazione sotto il profilo della vivibilità e della sicurezza dell’area". L’opera costa oltre 250mila euro, 190mila finanziati dal Ministero dell’interno, nel contesto dei ‘Patti per l’attuazione per la sicurezza urbana’". Con questo intervento il comune di Bellaria supera quota 130 telecamere attive su tutto il territorio.