Lungomare in ritardo Il maltempo frena i lavori

Il maltempo degli ultimi giorni rallenta anche il mega cantiere del lungomare di Cattolica che, in corso da due anni, era stato programmato per fine lavori entro maggio. I timori degli operatori sono ora che i ritardi coincidano con l’arrivo dei primi turisti. Ma l’amministrazione comunale ora chiede pazienza e ribadisce che il ritardo sarà contenuto: "Purtroppo il meteo che ha devastato l’Italia ha creato problemi anche ai lavori sul nostro lungomare – ribadisce Baldino Gaddi, dirigente comunale ai progetti speciali del Comune di Cattolica – stiamo correndo per essere pronti anche con la passeggiata pedonale sopraelevata, che conduce dal lungomare vero e proprio alla zona porto". Il ritardo dovrebbe essere contenuto in una decina di giorni, anche prima forse. "Ma non si possono posare alcune mattonelle della nuova pavimentazione fino a che non è asciutto il fondo. Ci stiamo comunque adoperando per fare il prima possibile". Il nuovo lungomare Rasi-Spinelli è già carrabile a senso unico e gli arredi sono quasi tutti completati.

"Mancano i punti luce nell’area dall’Hotel Kursaal all’Hotel Vienna – conferma Gaddi –, ma interverremo a breve anche lì. Crediamo che entro la prima settimana di giugno saremo pronti, stiamo facendo il possibile. La tempesta degli ultimi giorni naturalmente è stato qualcosa di straordinario". Gli operatori sono già pronti a ripartire per la stagione alle porte: "Ringrazio i tanti turisti che con messaggi e telefonate ci stanno contattando per esserci vicini – commenta Massimo Cavalieri, presidente degli albergatori cattolichini – quanto accaduto non ha danneggiato le strutture di Cattolica. Quelli già aperti e quelli in procinto di farlo. Come categoria siamo comunque disponibili ad aiutare i paesi più a Nord colpiti duramente da questo evento atmosferico. La stagione estiva è pronta a partire e siamo pronti ad accogliere i turisti che sceglieranno Cattolica".

Luca Pizzagalli