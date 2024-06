Lungomare invaso dalle moto. Guerra al parcheggio selvaggio: "Nuovi stalli a Marina centro. Ma faremo anche più controlli"

Il lungomare torna a essere un parcheggio selvaggio, con centinaia e centinaia di scooter e di moto ovunque. Una vera invasione, quella di domenica nella zona del Parco del mare a ridosso di piazzale Marvelli. La mancanza dell’area centrale del piazzale, chiuso i lavori del maxi parcheggio interrato, si è fatta sentire. E il nuovo lungomare è così è diventato così un parcheggio senza limiti. In alcune zone era tale la concentrazione di moto, che l’area destinata al passaggio di eventuali mezzi di soccorso era difficilmente praticabile.

Trovare aree di soste in zona resta un’impresa. Per altro il numero di scooter è cresciuto ulteriormente negli ultimi anni, di pari passo con l’avanzata del Parco del mare che ha tolto i parcheggi per le auto a ridosso degli stabilimenti balneari. Inoltre ancora non si vede l’area di sosta in via Cirene con i suoi mille metri quadrati per 200 posti per motocicli che il Comune aveva presentato come alternativa alla scomparsa di quella in piazzale Marvelli per effetto del cantiere per la costruzione del parcheggio interrato e della nuova piazza. L’area è di un privato e l’accordo è ormai in via di definizione, ma poi andrà attrezzata. Per ovviare alla mancanza del parcheggio in via Cirene, a Palazzo Garampi avevano previsto una piccola area sosta per scooter a fianco del cantiere, sul lato sud. Domenica mattina ben presto lo spazio si è riempito. La sensazione è che il parcheggio selvaggio non sia un problema relativo al solo piazzale Marvelli. Troppo diffusa la presenza di scooter e moto parcheggiati ovunque sul lungomare fino ad arrivare a via Pascoli. In Comune si corre ai ripari. Ieri c’è stata una riunione operativa con i funzionari dei settori mobilità e lavori pubblici per valutare la possibilità di riperimetrare dell’area del cantiere del parcheggio. L’ipotesi è che nei weekend una parte dell’area venga liberata, facendo così indietreggiare le transenne e lasciando un maggior spazio per le moto. Questo almeno fino a quando non inizieranno le operazioni di scavo e il parcheggio in via Cirene sarà ultimato. Difficile dare una dimensione dei posti in più che si troveranno dalla prossima domenica.

Resta il fatto che in municipio non hanno intenzione di tollerare altre scene di parcheggio selvaggio come quella vista durante l’ultimo fine settimana. "Ci sarà un’intensificazione della presenza della polizia locale, al fine di regolare il fenomeno della sosta e garantire i requisiti di sicurezza nell’area", arriva la conferma dall’assessore alla polizia locale Juri Magrini. Atteso un presidio fisso degli agenti per evitare che il Parco del mare diventi un parcheggio. Insomma: attenzione alle multe. Spostandosi invece verso sud, a breve arriverannnoano altri posti per auto e moto per ovviare al medesimo problema nel nuovo tratto – in via di ultimazione – del Parco del mare a Bellariva. In municipio stanno lavorando per attrezzare una parte dell’area dell’ex colonia Murri a parcheggio: sarà capace di ospitare 61 auto e 244 moto e scooter.

