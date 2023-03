"Lungomare pedonalizzato nelle ore serali"

Isole pedonali serali, decoro e niente bidoni sparsi per la città, concessioni di suolo pubblico e bonus: la Regina fissa gli obiettivi a medio termine, poco prima delle aperture pasquali. Questo il nocciolo dell’incontro di ieri con le categorie economiche sull’occupazione del suolo pubblico, il decoro ed il conferimento dei rifiuti. "Ci tengo a confermare l’ormai imminente riapertura del lungomare Rasi-Spinelli prevista entro il prossimo venerdì – ha confermato la sindaca Franca Foronchi – in concomitanza con il weekend di Pasqua. Ipotizziamo poi una zona a traffico limitato per le ore serali della stagione estiva. Torneremo ad incontrarci e confrontarci sul tema, ma l’obiettivo è quello di pedonalizzare l’area nelle ore serali e di ragionare su una limitazione anche al passaggio di pullman, incentivando, ad esempio, l’utilizzo di navette. Sappiamo che non è facile cambiare e che ai cambiamenti vi è sempre una certa resistenza. Tuttavia vogliamo che Cattolica sia fiore ad occhiello anche in tema di mobilità e sostenibilità".

Il vicesindaco ed assessore alle Attività economiche Alessandro Belluzzi è quindi entrato nel merito della concessione del suolo pubblico: "Anche per quest’anno abbiamo scelto di mantenere le stesse condizioni della scorsa stagione in termini di metrature concesse. Ma in più, abbiamo creduto utile prorogare tali condizioni sino al prossimo 31 dicembre. Questo per agganciarci in autunno, riproponendo le procedure per i dehors. Anche per le attività di tipo artigianale – aggiunge Belluzzi –, ci sarà la possibilità di richiedere sino ad un massimo di due tavolini ed otto sedute".

L’amministrazione, quindi, è intervenuta anche sul tema del decoro, della cura degli spazi e sui rifiuti. "Stiamo investendo molto nella cura della citta – aggiunge Belluzzi – e non tollereremo più la presenza di bidoni in bella vista sparsi per Cattolica. Vogliamo che si risolvano quelle situazioni più critiche valutando con i singoli operatori la soluzione ottimale. Dalla prossima settimana sul portale comunale cattolica.net saranno pubblicati dei moduli con i quali fare richiesta di valutazione da parte degli uffici di Palazzo Mancini. L’ipotesi è di collocare, ove possibile e non contrasto con norme igienico-sanitarie, i bidoni in spazi interni alle stesse attività. Nel caso ciò non dovesse essere possibile, si concederà la creazione di mini-isole ecologiche che saranno chiuse con coperture in legno. Da ultimo è nostra intenzione applicare una rimodulazione e riduzione dei cestini portacarte, ad oggi in sovrannumero rispetto alle esigenze".

Luca Pizzagalli