Lungomare Pinzon ruspe in azione. I chioschi si riqualificano

Dopo l’ok del marzo scorso dalla Soprintenza al progetto di demolizione e riqualificazione, ruspe in azione in questi giorni per due locali, Picchio Verde e Bar Flò sul lungomare di Igea Marina. Le due strutture ospitavano una piadineria e una struttura per piccola ristorazione e un bar chiosco. I titolari riqualificano dopo aver sottoscritto lo schema di convenzione con il Comune. Seguiranno il progetto di riqualificazione del lungomare Pinzon, spostandosi di qualche metro verso la spiaggia, in linea col piazzale Merini.